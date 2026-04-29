Иран добился освобождения шести человек с захваченного США сухогруза Touska

Иран добился освобождения шести членов экипажа захваченного США контейнеровоза Touska, связанного с республикой. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Президент США Дональд Трамп заявил о захвате американскими силами контейнеровоза 19 апреля. По данным КСИР, на борту находилось 28 иранцев. Шесть из них сейчас освобождены и находятся в республике.

«Иран также заявил, что на данном этапе отказывается направлять войска для освобождения судна из-за присутствия на борту иранских членов экипажа и их семей; однако он планирует официально добиваться их освобождения и предпримет другие необходимые меры в этом отношении»,— сообщили в КСИР.

Как сообщал господин Трамп, Touska пыталось прорвать американскую военно-морскую блокаду, которая действует с 13 апреля. С помощью блокады иранских портов США планируют склонить республику заключить сделку. По данным The Washington Post, Touska возвращался из китайского порта Гаолань города Чжухай. В ответ на задержание судна иранские вооруженные силы заявили о нанесении ударов беспилотниками по американским военным кораблям.