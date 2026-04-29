Трамп: украинский и иранский конфликты могут завершиться в одни сроки

Президент США Дональд Трамп предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. При этом он сказал, что не знает, какой из конфликтов завершится раньше.

Дональд Трамп сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил помочь с решением конфликта США и Ирана. «Я ответил, что предпочел бы, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной. Для меня это было бы важнее, потому что мы собираемся этого достичь»,— сказал американский президент на брифинге в Белом доме.

Президент США также заявил: «Украина, в военном плане они потерпели поражение», однако продолжил фразу словами про «159 кораблей, каждый из которых сейчас находится под водой». В конце апреля Дональд Трамп писал в Truth Social, что ВМС США уничтожили 159 военно-морских кораблей Ирана в Ормузском проливе.

По словам американского президента, Владимир Путин «тоже не хочет видеть у Ирана ядерное оружие». Дональд Трамп добавил, что сделки с Тегераном «не будет, если они не согласятся отказаться от ядерного оружия».

Сегодня Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Президент России заявил американскому коллеге, что готов объявить перемирие с Украиной на время празднования Дня Победы. Дональд Трамп поддержал эту инициативу.