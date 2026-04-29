ФРС учитывает Ближний Восток

ФРС на заседании 28–29 апреля сохранила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75%. Решение объясняется повышенной инфляцией и сохраняющимися рисками ее разгона из-за конфликта на Ближнем Востоке. Общая неопределенность хотя и сдерживает потребительскую и деловую активность, но пока не может восприниматься как аргумент для смягчения денежно-кредитной политики. В этом смысле ожидаемая в мае смена главы ФРС едва ли поменяет траекторию ДКП: даже при более мягкой риторике ждать снижения ставки на горизонте ближайших месяцев не приходится.

Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Cliff Owen / AP Глава ФРС Джером Пауэлл

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 28–29 апреля в очередной раз сохранил ключевую ставку в диапазоне 3,5–3,75% годовых. На этом уровне она находится с декабря прошлого года. Решение продлить паузу в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Сейчас уровень инфляции регулятор считает «повышенным». Индекс потребительских цен (CPI) в марте резко подскочил до максимальных с мая 2024 года 3,3% после 2,4% в феврале на фоне повышения цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. С учетом того что фактическая блокировка Ормузского пролива продолжается, разворота динамики аналитики не прогнозируют.

«В ближайшей перспективе повышение цен на энергию приведет к дальнейшему росту инфляции»,— подчеркнул на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.

Дефлятор потребительских расходов (PCE, более чувствительный индикатор) составил в феврале 2,8%, как и в январе (мартовское значение станет известно позже). Базовый показатель (Core PCE, не учитывает цены на энергию и еду) оценивался в 3% после 3,1% в январе.

Инфляция в марте, отметим, могла бы оказаться еще выше, если бы не заякоренные инфляционные ожидания: домохозяйства ожидают возвращения показателя к целевому уровню в среднесрочной перспективе. В целом же настроения граждан и бизнеса на фоне неопределенности ухудшаются, что сказывается на потребительской и деловой активности. При этом пока аргументов в пользу смягчения ДКП у чиновников ФРС нет. Американский рынок труда остается сильным. В марте уровень безработицы в стране снизился до 4,3% с 4,4% в феврале, число рабочих мест (без учета сектора АПК) увеличилось на 178 тыс.— это максимум с декабря 2024 года.

Для Джерома Пауэлла сегодняшнее заседание было последним в роли главы регулятора — его полномочия истекают 15 мая. Выступая на пресс-конференции после заседания Джером Пауэлл отдельно подчеркнул, что останется в совете управляющих ФРС после истечения срока полномочий на посту председателя. Следующим же председателем ФРС должен стать Кевин Уорш, но сперва его кандидатуру должен утвердить Сенат (подробнее см. “Ъ” от 21 апреля). Ускорить процесс может решение Минюста о прекращении расследования в отношении господина Пауэлла. Напомним, в начале года стало известно, что его обвиняют в предоставлении ложных сведений о масштабах реконструкции штаб-квартиры ФРС. Часть сенаторов отказались голосовать за любого кандидата на пост до тех пор, пока «политически мотивированное» дело не будет закрыто.

Стартовые условия на должности главы регулятора для Кевина Уорша уже выглядят непростыми. С одной стороны, Белый дом ждет от нового руководителя большей готовности к смягчению ДКП. С другой — макроэкономическая ситуация пока не дает регулятору достаточных оснований для быстрого снижения ставки. В этих условиях первыми решениями новому председателю придется подтверждать не столько готовность к развороту курса, сколько независимость ФРС. При вероятном смягчении риторики неожиданные решения господин Уорш принимать, вероятно, не будет, считают аналитики.

Кристина Боровикова