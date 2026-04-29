Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

На территории Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Население оповестило региональное МЧС. Ранее такие же меры приняли в Волгоградской области.

Пензенцев просят избегать открытых участков улиц. Если вы дома, не подходите к окнам. Губернатор Олег Мельниченко уточнил в личном Telegram-канале, что в регионе ограничили мобильный интернет.

Минувшей ночью в Пензенской области также объявляли опасность БПЛА. ЧП не случилось. Аналогичные меры действовали в Волгоградской, Астраханской и Саратовской областях. Утром Минобороны РФ сообщило о сбитых в указанных регионах дронах.

