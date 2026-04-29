БПЛА сбили над Саратовской, Волгоградской и Астраханской областями

Минувшей ночью на территории России нейтрализовали 98 дронов ВСУ. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атаке подверглись восемь регионов. Из субъектов наблюдения «Ъ — Средняя Волга»: Саратовская, Волгоградская и Астраханская области. Также силами ПВО подавили и уничтожили беспилотники в Воронежской, Белгородской, Курской, Ростовской областях и в Крыму.

Также об опасности БПЛА предупредили жителей Пензенской области. Режим ввели около полуночи, через час закрыли аэропорт. Работу воздушной гавани восстановили. Беспилотная опасность продолжает действовать в регионе — ограничен мобильный интернет.

