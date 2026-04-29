Угрозу БПЛА объявили в Волгоградской области
Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.
Граждан призывают сохранять спокойствие. Спасатели просят жителей не выходить на открытые участки на улицах и укрыться в ближайшем здании или паркинге. Тем, кто дома, рекомендуется отключить газ, воду, свет и уйти подальше от окон вглубь комнаты с несущими стенами.
В регионе ограничена работа мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112.