Суд арестовал петербуржца из-за негативного комментария о пробках во время ПМЭФ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Владимира Никитюка, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности в сети. По версии следствия, поводом для возбуждения дела стал комментарий под публикацией о транспортных ограничениях во время Петербургского международного экономического форума, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Житель Пушкина арестован за неудачный комментарий о пробках во время ПМЭФ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Житель Пушкина арестован за неудачный комментарий о пробках во время ПМЭФ

В сообщении о перекрытиях и просьбе властей сократить поездки на личном транспорте мужчина оставил комментарий с призывом, который следствие расценило как оправдание и поддержку терроризма.

Следователи считают, что фигурант публично поддержал идеологию терроризма и побуждал других к совершению противоправных действий.

Мужчину задержали 28 апреля и предъявили обвинение. В суде Владимир Никитюк просил избрать более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Вину он признал частично, заявив, что написал комментарий на эмоциях из-за дорожных ограничений и не осознавал возможных последствий своих слов.

Матвей Николаев