Деловой климат ухудшился до годового минимума

Сводный индекс деловой среды РСПП в марте составил минимальные за последние 12 месяцев 43,8 пункта. В феврале показатель был повыше — 45,5 пункта. Напомним, значения выше отметки 50 пунктов означают улучшение бизнес-климата, ниже — его ухудшение.

Основной вклад в снижение индекса в марте внесло ухудшение личных оценок предпринимателей: измеряющий их индикатор сократился сразу на 6 пунктов, до 32,2 пункта. Этот показатель — самый инерционный: как отмечают в РСПП, такие оценки отражают субъективную реакцию респондентов на ситуацию в экономике. В марте 43,6% опрошенных заявили, что за месяц состояние делового климата в стране стало хуже. В феврале доля негативных ответов была заметно ниже — 33,6%.

Индекс рынка производимой продукции в марте немного вырос — на 0,6 пункта, до 45,9 пункта. О продолжающемся росте закупочных цен заявили 54,2% респондентов — меньше, чем в феврале, когда об их подъеме сообщали две трети участников опроса. Сократилась и доля компаний, которые сами повышали цены,— до 23,4% с 31,6% месяцем ранее.

Доля компаний, финансовое положение которых ухудшилось, выросла в марте до 31,9% против 27,4% месяцем ранее. Предприниматели также чаще жаловались на снижение спроса: о такой динамике сообщили 31,2% участников опроса, месяцем ранее о проблемах заявляли 27,4% компаний. Ухудшение ситуации со спросом, отметим, зафиксировано и в других мартовских опросах промышленников (см. “Ъ” от 26 марта). По оценкам РСПП, в отрицательную зону в марте ушел индикатор новых заказов в секторе B2B — он составил 48,3 пункта, при этом в предыдущие четыре месяца показатель превышал порог в 50 пунктов. Сложной, судя по опросам, остается и ситуация с исполнением обязательств перед партнерами: компании признают, что сами не всегда могут соблюсти договоренности, и одновременно жалуются на контрагентов.

Индекс B2G в марте снизился до 48,9 пункта с 51,8 пункта в феврале. Большинство компаний ежемесячно отмечают, что отношения бизнеса с властью «остаются прежними», так было и в марте. При этом выросла доля тех, кто наблюдал ухудшение ситуации,— до 6,4% против 1,5% месяцем ранее. Оставаясь в отрицательной зоне, до 49,7 пункта, вырос индикатор, характеризующий отношения бизнеса с банками и финансовыми институтами,— на 1,3 пункта к показателю февраля. Инвестиционные программы в прошлом месяце были примерно у 60% предприятий, однако только половина из них реализовывала проекты без изменений графика и бюджета.

Кристина Боровикова, Полина Попова