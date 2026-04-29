Лавров прибыл в Казахстан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану. Об этом сообщил ТАСС.

Ожидается, что Сергея Лаврова примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, после чего российский министр проведет переговоры с главой МИД республики Ермеком Кошербаевым, сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Основное внимание на встречах, говорила Мария Захарова, стороны уделят вопросам укрепления партнерства. В частности, предполагается рассмотреть вопросы укрепления связей в политической и торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.