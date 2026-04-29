Спрос на отели в России на майские праздники упал более чем на 10%

В этом году майские праздники в России оказались самыми короткими за восемь лет, что привело к заметному снижению спроса на внутренний туризм. По данным сервиса Travelline, количество бронирований в гостиницах на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11,1% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее сильный спад зафиксирован в Краснодарском крае (минус 20,7%), Нижегородской (минус 19,7%) и Ярославской (минус 19,5%) областях. Даже традиционно популярные Москва и Санкт-Петербург потеряли 5,6% и 8,8% гостей соответственно.

Помимо коротких выходных, туристов отпугнула прохладная погода, а также растущая доступность зарубежных направлений. Из-за укрепления рубля зарубежные поездки подешевели: средняя стоимость ночи за границей снизилась на 3% (до 9,8 тыс. руб.), а пакетные туры в Турцию и Египет стали дешевле на 3–10%. В результате доля зарубежных бронирований на майские выросла с 20% до 24%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Туристам не хватило выходных».