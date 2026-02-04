Липецкий крахмальный завод «Щелково агрохим» подешевел на 500 млн

Как стало известно «Ъ-Черноземье», крупный производитель семян и средств защиты растений «Щелково агрохим» приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству завода по переработке амилозного крахмала мощностью до 30 тыс. т в год в ОЭЗ «Липецк». Объем вложений оценивается в 8 млрд руб., тогда как в августе 2025 года компания заявляла о планах инвестировать 8,5 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре 2025 года ООО «Амилоза» заключило с ОЭЗ «Липецк» договор аренды земельного участка площадью 20,7 га. На площадке выполнены необходимые инженерные изыскания и получены отчеты по их результатам.

«Сейчас ООО "Амилоза" находится в стадии следующего этапа реализации инвестпроекта — проектирования завода, в составе которого планируется элеваторный комплекс приемки, очистки, сушки и хранения гороха; главный производственный комплекс, административно-бытовой корпус и иные вспомогательные объекты»,— сообщили в правительстве.

Параллельно разрабатывается проект санитарно-защитной зоны, ее согласовывают с уполномоченными органами. Заключен договор на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. Также получены техусловия на подключение к сетям и идет процесс заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями.

По данным Rusprofile, ООО «Амилоза» зарегистрировано на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в 2025 году для производства крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Уставный капитал — 1 млн руб. Учредитель и гендиректор — Салис Каракотов. АО «Щелково агрохим» зарегистрировано в Щелково Московской области в 1999 году для производства пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Уставный капитал — 197 млн руб. До 2021 года компания принадлежала Салису Каракотову, Людмиле Приходько, Якову Аветисову, Ольге Костиковой и Эльмире Ираидовой, текущие учредители не раскрываются. В 2024 году выручка АО составила 41 млрд руб., чистая прибыль — 5 млрд руб. Гендиректор — Салис Каракотов.

Предприятие планируется разместить на грязинской площадке экономзоны. Завод будет выпускать амилозный крахмал с содержанием амилозы более 40%. Запуск намечен на первый квартал 2028 года. Ожидается создание около 200 рабочих мест.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье» «Крахмал пересыпали соседям».

Анна Швечикова