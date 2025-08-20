В ОЭЗ «Липецк» начали строить завод распределительных устройств за 3,5 млрд
АО «Национальная энергетическая компания» («НЭК») начало строительство завода по производству высоковольтного оборудования в ОЭЗ «Липецк», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд руб., завершение строительства планируется до конца 2027 года.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (четвертый слева) на церемонии начала строительства завода по производству высоковольтного оборудования в ОЭЗ «Липецк»
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
Планируется, что завод будет производить комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией для напряжений от 110 до 500 кВ. Ранее такое оборудование импортировали, но теперь его будут производить в России, отметил Игорь Артамонов. Власти рассчитывают на создание около 200 новых рабочих мест. На предприятии будут две производственные линии и современная высоковольтная испытательная лаборатория. Компании предоставили в ОЭЗ участок площадью 6 га. Проект будет реализован ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования».
Игорь Артамонов отметил, что обсуждался вопрос сотрудничества с местными колледжами и техникумами, чтобы их выпускники могли работать на заводе: «Обсудили с компанией работу с нашими колледжами и техникумами. Хотим, чтобы именно их выпускники были в основном в штате. Стипендии и стажировку НЭК планирует обеспечить. Зарплату тоже обещают достойную».
Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано председателем совета директоров АО «НЭК» Дмитрием Филатовым и губернатором Игорем Артамоновым на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования» зарегистрировано в ОЭЗ ППТ «Липецк» в октябре 2024 года для производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Уставный капитал — 1 млн руб. Гендиректор — Анна Перепечинова. 100% долей принадлежит АО «Энергия Инноваций», актуальные акционеры которого не раскрываются, ранее на 29 марта 2024 года 100% ценных бумаг АО принадлежали Дмитрию Филатову, бывшему топ-менеджеру и акционеру ПАО «Интер РАО».
АО «Национальная энергетическая компания» зарегистрировано в Москве в марте 2024 года. Основной вид деятельности — управление финансово-промышленными группами. Уставный капитал — 10 млн руб. Гендиректор — Александр Корешев. Актуальные акционеры не раскрываются, на 29 марта 2024 года 100% АО принадлежали господину Филатову.