В ОЭЗ «Липецк» начали строить завод распределительных устройств за 3,5 млрд

АО «Национальная энергетическая компания» («НЭК») начало строительство завода по производству высоковольтного оборудования в ОЭЗ «Липецк», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд руб., завершение строительства планируется до конца 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (четвертый слева) на церемонии начала строительства завода по производству высоковольтного оборудования в ОЭЗ «Липецк»

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (четвертый слева) на церемонии начала строительства завода по производству высоковольтного оборудования в ОЭЗ «Липецк»

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Планируется, что завод будет производить комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией для напряжений от 110 до 500 кВ. Ранее такое оборудование импортировали, но теперь его будут производить в России, отметил Игорь Артамонов. Власти рассчитывают на создание около 200 новых рабочих мест. На предприятии будут две производственные линии и современная высоковольтная испытательная лаборатория. Компании предоставили в ОЭЗ участок площадью 6 га. Проект будет реализован ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования».

Игорь Артамонов отметил, что обсуждался вопрос сотрудничества с местными колледжами и техникумами, чтобы их выпускники могли работать на заводе: «Обсудили с компанией работу с нашими колледжами и техникумами. Хотим, чтобы именно их выпускники были в основном в штате. Стипендии и стажировку НЭК планирует обеспечить. Зарплату тоже обещают достойную».

Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано председателем совета директоров АО «НЭК» Дмитрием Филатовым и губернатором Игорем Артамоновым на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования» зарегистрировано в ОЭЗ ППТ «Липецк» в октябре 2024 года для производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Уставный капитал — 1 млн руб. Гендиректор — Анна Перепечинова. 100% долей принадлежит АО «Энергия Инноваций», актуальные акционеры которого не раскрываются, ранее на 29 марта 2024 года 100% ценных бумаг АО принадлежали Дмитрию Филатову, бывшему топ-менеджеру и акционеру ПАО «Интер РАО». АО «Национальная энергетическая компания» зарегистрировано в Москве в марте 2024 года. Основной вид деятельности — управление финансово-промышленными группами. Уставный капитал — 10 млн руб. Гендиректор — Александр Корешев. Актуальные акционеры не раскрываются, на 29 марта 2024 года 100% АО принадлежали господину Филатову.

Сергей Калашников