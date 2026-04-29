Россельхознадзор предупредил о продаже семян борщевика на маркетплейсах

Недобросовестные предприниматели продают на маркетплейсах семена борщевика Сосновского — инвазивного сорняка, способного вызывать ожоги на коже. Об этом ТАСС сообщила начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.

«Дальше будем историю эту продолжать по работе с маркетплейсами, чтобы... не допускали таких нарушений, чтобы потом уже обычные люди, обычные дачники, сельские жители, все, кто покупает семена для своих участков, также не нарушали законодательство»,— сказала Ольга Захарова.

На днях сотрудники Россельхознадзора сделали контрольную закупку обыкновенного борщевика, который применяется в кулинарии, рассказала Ольга Захарова. Сейчас специалисты ждут результаты исследования. Они позволят понять, не пытаются ли злоумышленники под видом сорняка продать одноименное растение.

С 1 марта 2026 года в России действует закон, обязывающий владельцев всех категорий земель выявлять и ликвидировать опасные растения. Их перечень должны устанавливать региональные власти. В случае несоблюдения требований владельцев жилых участков могут оштрафовать: с физлиц могут взыскать до 100 тыс. руб., с юрлиц — до 700 тыс. руб. Риск изъятия собственности существует при длительном игнорировании предписаний и бесконтрольном распространении сорняков.