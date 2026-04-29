Purdue Pharma заплатит еще $5,5 млрд за «опиоидную эпидемию» в США и закроется

Федеральный суд в США постановил, что фармацевтическая компания Purdue Pharma должна будет выплатить дополнительно $5,5 млрд в связи с той ролью, которую она сыграла в «опиоидной эпидемии» в США. Одновременно компания объявила о самоликвидации 1 мая этого года. Об этом сообщают ведущие медиа США, включая Fox Business.

В 2020 году компания признала себя виновной в обмане федеральных регулирующих органов и подкупе врачей с целью увеличить продажи своего обезболивающего препарата OxyContin. В состав этого лекарства входили наркотические вещества. Сумма назначена судом в дополнение к $7,4 млрд, которые компания согласилась выплатить по договоренности с федеральными и местными властями США.

Скандал, связанный с «опиоидной эпидемией», начался в 2018 году. Из-за слабого контроля властей за распространением опиоидных анальгетиков и недостаточных предупреждений от самих фармацевтов в США с конца 1990-х годов резко выросло потребление таких препаратов. Purdue Pharma, созданная в 1950-е годы братьями Саклер и производившая препарат OxyContin, стала одним из лидеров отрасли. В 2019 году, после того как власти многих штатов предъявили претензии компании, она подала заявление о банкротстве.

Комментируя решение суда, компания сообщила о том, что она прекратит работу 1 мая этого года, а практически все ее активы перейдут вновь создаваемой компании Knoa Pharma LLC, чья деятельность будет направлена на борьбу с последствиями опиоидной эпидемии.

Елизавета Труфанова