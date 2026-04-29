Украина попросила отменить арбитражное решение на $104 млн в пользу Татарстана

Апелляционный суд Парижа рассмотрит заявление Украины об отмене решения арбитража, взыскавшего с нее $104 млн в пользу министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, сообщает Global Arbitration Review. Об исходе арбитражного спора стало известно только сейчас.

В 2016 году Республика Татарстан и татарское минземимущества инициировали инвестарбитраж против Украины с требованиями на сумму около $300 млн. Претензии касались утраты истцами 28,78% акций в ЗАО «Укртатнафта» — их совместном с украинским государством предприятии, которому принадлежал Кременчугский НПЗ. Арбитражное разбирательство проводилось по правилам ЮНСИТРАЛ под администрированием Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

В 2019 году арбитры признали свою юрисдикцию по делу и то, что татарское министерство (в отличие от самой республики) попадает под критерии защищаемого инвестора. В 2023 году арбитраж постановил, что доля минземимущества была экспроприирована по решениям украинских судов, что нарушает соглашение о защите инвестиций между РФ и Украиной от 1998 года, поэтому государство-ответчик должно выплатить инвестору $104 млн.

Отмены этих решений арбитража от 2019 и 2023 годов и добивается теперь Украина в Апелляционном суде Парижа. Рассмотрение ожидается в ближайшие месяцы.

В 2014 году, присуждения $112 млн компенсации за утрату своих 22,7% акций в «Укртатнафте» добилась российская «Татнефть» — тоже через инвестарбитраж. Украина пытается оспорить это решение, а истец предпринимает попытки привести его в исполнение, в частности, в Париже, Лондоне и Вашингтоне.

