На экс-главу челябинского Роспотребнадзора заведено новое уголовное дело

Следственные органы Челябинской области возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова. Его подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба СК РФ. Кроме того, дело заведено на двух сыновей Анатолия Семенова, которые, как предполагают следователи, могли быть пособниками в незаконном бизнесе.

По версии следствия, с января 2010-го по 12 февраля 2026 год Анатолий Семенов, возглавляя региональный Роспотребнадзор, создал через подконтрольных лиц коммерческие организации и зарегистрировал их на своих сыновей и других людей.Тем самым он нарушил запрет для госслужащих на ведение бизнеса. Следствие также считает, что Анатолий Семенов за счет своего положения покровительствовал этим компаниям и предоставлял им льготы.

Преступление вскрыли сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. Расследование продолжается.

Анатолия Семенова задержали в феврале этого года. Тогда его обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. В марте Анатолия Семенова отстранили от должности руководителя челябинского управления Роспотребнадзора. По решению суда он был отправлен в СИЗО. Под стражей также находится один из сыновей бывшего чиновника. Местонахождение второго сына устанавливается.

Кроме того, в марте суд Челябинска изъял в доход государства имущество стоимостью более 400 млн руб., принадлежащего Анатолию Семенову, членам его семьи и окружению.

Ольга Воробьева