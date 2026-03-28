Спрос на авиабилеты и организованные туры на 1–11 мая за год сократился на 15%, число гостиничных бронирований просело в полтора раза. Туристы планируют ездить меньше из-за ближневосточного кризиса и неудачного расположения выходных: в этом году граждане дополнительно получат только два свободных дня. Сохранить заметный прирост спроса удалось преимущественно странам Азии и ближнего зарубежья.

Число купленных авиабилетов на 1–11 мая в 2026 году сократилось на 15% год к году, гостиничных бронирований — на 50%, подсчитали в OneTwoTrip. В «Купибилет» зафиксировали сокращение спроса на перелеты сразу на 75% год к году. В Travelata.ru говорят, что продажи туров на даты праздников в этом году на 15% ниже прошлогодних. Согласно «Слетать.ру», рынку просто не удалось вырасти: продажи на уровне прошлого года.

Падение интереса к поездкам на майские праздники происходит в контексте ухода с рынка ближневосточных направлений из-за обострения противостояния в регионе.

Продажи туров в ОАЭ и соседние страны туроператоры не ведут с начала марта. Рейсы российских авиакомпаний пока приостановлены, а расписание зарубежных было скорректировано.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев напоминает, что в прошлом году ОАЭ формировали 10% продаж туров на майские праздники. Если в регионе станет спокойно, спрос быстро восстановится, считает он. В туроператорской компании «Русский экспресс» называют ближневосточный кризис одним из ключевых факторов, сдерживающих продажи. С начала 2026 года спрос опережал прошлогодний, но потом картина поменялась. В Fun & Sun тоже говорят, что туроператоры лишились возможности продавать туры в ОАЭ и Оман.

Вторым негативным фактором стала менее удачная конфигурация выходных. В этом году на праздники россияне могут рассчитывать только на два дополнительных свободных дня — 1 и 11 мая, которые прибавятся к базовым выходным. В 2025 году каникулы длились с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. В «Купибилет» не исключают, что сдерживать активность путешественников может высокая стоимость поездок. В Level.Travel отмечают, что в этом году стало меньше длительных туров на семь—десять ночей, в то время как доля краткосрочных поездок, до шести ночей, напротив, выросла.

Несмотря на ближневосточный кризис, снижение активности путешественников пока прослеживается в основном на внутренних направлениях.

За границу оформлены 41% авиабилетов на майские праздники, отмечают в OneTwoTrip. Год к году этот показатель вырос на 9 п. п. В Travelata.ru Россия пока не входит в число наиболее востребованных пакетных направлений, хотя годом ранее страна формировала 6% продаж. Сейчас основной объем авиабронирований по России на 1–11 мая, согласно «Яндекс Путешествиям», формируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды. Средняя стоимость перелета в одну сторону внутри страны, по данным OneTwoTrip, составляет 11,5 тыс. руб., немного меньше значения прошлого года — 11,9 тыс. руб. В «Авито Путешествиях» замечают, что средняя стоимость забронированной посуточной квартиры на 1–11 мая также сократилась на 8% год к году, до 5,4 тыс. руб. за ночь. Загородные дома подешевели на 9%, до 13,2 тыс. руб. Наиболее заметный прирост спроса аналитики фиксируют на Крым, что в целом соответствует картине ранних бронирований на лето (см. “Ъ” от 15 марта).

Ключевое направление организованного отдыха на праздники — Турция, на которую в этом сезоне приходится 38,9% продаж, что фактически соответствует показателю прошлого года, отмечают в «Слетать.ру». Средняя стоимость проданного тура при этом составила 162,6 тыс. руб., потеряв 7,6% год к году. На втором месте Египет с долей в 15,9%. Чек при бронировании при этом составляет 211,7 тыс. руб., опустившись год к году на 3,7%.

Значительный рост доли показали Китай и Вьетнам, отмечают все опрошенные участники рынка. Это связано с либерализацией визового режима и расширением авиасообщения. Дополнительный спрос самостоятельных туристов на майские праздники в этом году, по данным OneTwoTrip, получили также Япония и страны ближнего зарубежья — Узбекистан и Грузия. На 1–11 мая количество авиабронирований здесь увеличилось в 1,5–2,7 раза год к году.

Александра Мерцалова