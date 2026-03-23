Тройская унция теряет вес

Максимальный за полугодие объем средств вывели мировые инвесторы из золотых активов. За семь дней, закончившихся 18 марта, чистый отток средств из профильных фондов составил $4,5 млрд. Продажи связаны с фиксацией прибыли на фоне опасений разгона инфляции в результате повышения цен на сырьевые активы, что может привести к ужесточению денежно-кредитной политики мировыми ЦБ.

Международные инвесторы активно распродают золото. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (BofA, учитывает данные EPFR), клиенты золотых фондов вывели из них за неделю, закончившуюся 26 февраля, $4,5 млрд. Это почти в пять раз больше объема средств, выведенных неделей ранее, и максимальный отрицательный результат с октября 2025 года. С начала марта потери фондов составили $7,2 млрд.

Об устойчивой распродаже золота свидетельствуют и данные Bloomberg. Согласно последним доступным данным агентства, суммарные активы золотых биржевых фондов в минувший четверг впервые с середины января опустились ниже уровня 3,1 тыс. тонн — до отметки 3,085 тыс. тонн. За неполную неделю активы уменьшились на 16,7 тонны и на 53,7 тонны — с начала месяца. Сильнее фонды теряли активы в октябре 2023 года.

Сокращение вложений в золото связано с ребалансировкой портфелей на фоне активных боевых действий в Персидском заливе. Из-за перебоев с поставками нефти стоимость Brent на минувшей неделе увеличилась на 7%, до $108 за баррель, дорожает не только нефть, но и газ, удобрения, металлы (см. “Ъ” от 20 марта), что ведет к росту инфляционных опасений и рисков ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. На минувшей неделе Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых, отметив, что инфляция в стране снижается медленнее, чем ожидалось. «Представители Европейского ЦБ пошли дальше и допускают рост ставки уже в апреле, если ситуация с повышением цен на энергоносители не нормализуется»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Управляющие не исключают продаж или ожиданий продаж золота из золотовалютных резервов стран региона Персидского залива. По разным оценкам, доля нефтегазовых доходов в бюджете Саудовской Аравии составляет примерно 45%, ОАЭ — 30%, других стран, таких как Катар, Кувейт,— более 70%. Поэтому блокировка продаж нефти и нефтепродуктов образует большой дефицит доходов, который, как считает Дмитрий Скрябин, может быть покрыт за счет продажи золота. По данным World Gold Council (WGC), самый большой объем золота — у Саудовской Аравии (323,1 тонны), на втором и третьем местах — Ирак (174,6 тонны) и Катар (115,2 тонны). У других стран показатели заметно меньше: у Кувейта — 79 тонн, у ОАЭ — 74,5 тонны, у Омана — 6,7 тонны, у Бахрейна — 4,7 тонны.

Падение интереса инвесторов к золоту снизило его цену. На минувшей неделе в пятницу, 20 марта, стоимость золота впервые с 3 февраля опустилась ниже уровня $4,5 тыс. за тройскую унцию, что на 10,5% ниже предшествующей недели и на 15% ниже значений конца февраля. «Золото оставалось одним из наиболее перекупленных активов, сейчас происходит частичное закрытие длинных позиций,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.— Часть капитала уходит из золота в облигации, отдельные сегменты акций и наличные». По данным BofA, на минувшей неделе фонды американских акций и гособлигаций привлекли соответственно $47 млрд и $12,9 млрд.

В ближайшие недели поведение мировых инвесторов и динамика стоимости золота будут во многом зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке. «Цены на нефть могут продолжать расти, судоходство через пролив — оставаться парализованным, инфраструктура добычи и переработки в регионе — уничтожаться. При таком развитии событий давление на золото может продолжаться»,— считает Дмитрий Скрябин. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Михеев допускает снижение стоимости золота до $4 тыс. за тройскую унцию в ближайшие недели.

Виталий Гайдаев