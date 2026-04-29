Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Кто теперь возместит убытки?»

Дмитрий Дризе — о ситуации вокруг сериала «Метод»

«Это дело Министерства культуры»,— так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров. Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь Владимира Путина на это отметил, что речь идет о соблюдении законов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные меры не улучшают настроения в обществе.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина — дискредитация традиционных духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некоего неизвестного гражданина. После проведения соответствующей проверки эксперты согласились: да, есть дискредитация. А если так, россиянам, которые ждали обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое.

Нацполитику усилят музыкой, фольклором и промыслами

Согласно сообщениям СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью и для авторов проекта, которые ничего такого не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем так, с темными сторонами. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая, что называется, на грани.

Гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский — в интервью “Ъ”

Сейчас время такое, что народ лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить различного рода раздражители, мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала: взяла да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный автор послания в Минкульт.

Дело в другом. По идее, искусство у нас как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем.

Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Люди потерпят, им не впервой. И деньги, выходит, зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали... Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у людей серьезно улучшится, тем более накануне народного праздника — Дня весны и труда, Первомая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти и есть главная ценность. Но, похоже, что сейчас тренды меняются. При этом непонятно, в какую сторону. И в этом, наверное, самый главный вызов.

Дмитрий Дризе

Новости компаний Все