«Кто теперь возместит убытки?»

«Это дело Министерства культуры»,— так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров. Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь Владимира Путина на это отметил, что речь идет о соблюдении законов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные меры не улучшают настроения в обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина — дискредитация традиционных духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некоего неизвестного гражданина. После проведения соответствующей проверки эксперты согласились: да, есть дискредитация. А если так, россиянам, которые ждали обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое.

Согласно сообщениям СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью и для авторов проекта, которые ничего такого не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем так, с темными сторонами. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая, что называется, на грани.

Сейчас время такое, что народ лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить различного рода раздражители, мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала: взяла да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный автор послания в Минкульт.

Дело в другом. По идее, искусство у нас как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем.

Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Люди потерпят, им не впервой. И деньги, выходит, зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали... Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у людей серьезно улучшится, тем более накануне народного праздника — Дня весны и труда, Первомая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти и есть главная ценность. Но, похоже, что сейчас тренды меняются. При этом непонятно, в какую сторону. И в этом, наверное, самый главный вызов.

Дмитрий Дризе