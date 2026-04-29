В Туапсе потушили открытое горение на НПЗ

Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным МЧС, потушить открытое горение удалось после того, как на месте увеличили количество пожарных и техники. Для ликвидации возгорания спасатели использовали пену. «Удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ»,— отметили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Пожар на туапсинском НПЗ начался рано утром 28 апреля, по данным оперштаба, из-за падения обломков беспилотника. Это третья с середины месяца атака БПЛА на объект. В воздух попали продукты горения. Возгорание удалось локализовать спустя сутки. В муниципальном округе введен режим ЧС регионального уровня. В Роспотребнадзоре утверждают, что рисков для здоровья жителей Туапсе нет.