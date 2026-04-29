Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе

Для жителей Туапсе нет рисков для здоровья из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Юнашев Live».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось... На сегодняшний день все, что можно было сделать, сделано... Мы держим ситуацию под контролем очень плотно»,— сказала госпожа Попова. На уточняющий вопрос журналиста, есть ли риски для здоровья людей, госпожа Попова ответила: «Нет. Сегодня нет».

Пожар на туапсинском НПЗ начался рано утром 28 апреля в результате третьей с середины месяца атаки БПЛА. Возгорание удалось локализовать спустя сутки. В муниципальном округе введен режим ЧС регионального уровня.