Почти 900 компаний в России перешли на налоговый мониторинг

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила онлайн-доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности 870 компаний через механизм налогового мониторинга. Об этом рассказал Александр Кочетков, владелец платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор» (ИТ-холдинг Т1), на конференции «Ъ». При этом потенциальных участников насчитывается свыше 13 тыс., добавил он.

Налоговый мониторинг — система, по которой организация добровольно предоставляет ФНС доступ в режиме онлайн к данным бухгалтерского и налогового учета, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Режим действует с 2016 года и несколько раз расширялся.

Как отметил эксперт, налоговый мониторинг позволяет освободить компанию от классических проверок со стороны ФНС и сократить объем запрашиваемых документов и время проверки. Механизм помогает снизить налоговые риски и получить экспертное мнение от налогового органа по спорным вопросам о совершенных или планируемых сделках.

С 2024 года ФНС упростила требования к участникам: порог по годовому доходу и активам был снижен с 1 млрд до 800 млн руб., необходимый объем уплаченных налогов в год — со 100 до 80 млн руб., отметил господин Кочетков. При переходе в режим налогового мониторинга компании должны иметь уже хорошо выстроенный электронный архив и системы, которые соответствуют требованиям ФНС. Информационные системы должны интегрироваться с АИС «Налог-3». Эта программа позволяет налоговой в онлайн-режиме анализировать данные о бухучете организации.

Как писал «Ъ», ключевым фактором при принятии решения о переходе на налоговый мониторинг компании называют отсутствие выездных проверок и ускоренное закрытие налогового периода (58% и 53% респондентов соответственно). Среди иных факторов — возможность запроса мотивированного мнения налоговой по спорным вопросам (40%) и отсутствие штрафов (38%). В связи с этим ожидания компаний сосредоточены на снижении числа запросов от налоговых органов (62%), урегулировании сложных вопросов мотивированными мнениями (56%), а также снижении нагрузки на налоговое подразделение (33%).