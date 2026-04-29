«Росатом» ввел в эксплуатацию энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ мощностью 1 253 МВт. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«В течение ближайших лет на этой площадке будут построены еще три таких блока, и Курская АЭС полностью перейдет на новое поколение реакторов, тем самым повысив безопасность всей отечественной атомной энергетики»,— рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Энергоблок № 1 начнет поставлять электроэнергию и мощность для потребителей с 1 мая. По оценке «Росатома» выручка за мощность и электроэнергию энергоблока составит суммарно 11 млрд руб. в месяц. Ввод в эксплуатацию позволит дополнительно перечислить в бюджет налогов на сумму более 10 млрд руб. в год, сообщили в госкорпорации.

За все время строительства в проекте приняли участие более 90 тыс. человек и около 250 подрядных и субподрядных организаций, сообщил господин Лихачев. Он также поблагодарил коллективы всех организаций, которые участвовали в сооружении энергоблока, включая «Росэнергоатом» и «Атомстройэкспорт».