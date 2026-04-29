«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает про конкурс «Коммерциализация-Био» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».

На протяжении всей истории человечество стремилось извлекать максимальную пользу из доступных природных ресурсов с помощью биотехнологий. Например, еще древние египтяне и шумеры стали использовать дрожжи и поставили производство хлеба на поток. А скифы и родственные им кочевые народы первыми стали изготавливать кисломолочные продукты.

Спустя пять тысячелетий биотехнологии все так же сохраняют свое фундаментальное значение для человечества. Благодаря им создаются прорывные медикаменты и продукты питания, инновационное оборудование, материалы и биотопливо. Кроме того, они выполняют важную утилитарную функцию: делают производство более экологичным.

Именно поэтому отрасли уделяется такое пристальное внимание. По нацпроекту «Технологическое обеспечение биоэкономики» компании могут рассчитывать на поддержку, в том числе финансовую. Например, в рамках конкурса «Коммерциализация-Био» малому бизнесу и микропредприятиям доступны гранты до 40 млн руб., рассказал гендиректор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин:

«Это может быть биотехнологическая продукция для химической, пищевой отраслей, медицины. Важно, что это не стадия идеи, а уже проработанный продукт, который готов к выходу на рынок и производству. Размер гранта составляет до 40 млн руб., при этом компания должна обеспечить софинансирование не менее 50% от заявленной суммы гранта. Для предприятий со статусом малотехнологических компаний порог — от 30%.

Сами проекты реализуются сроком от 12 до 18 месяцев. Средства можно направить как раз на коммерциализацию, то есть на закупку оборудования, сырья и иные статьи затрат, необходимые для организации выпуска продукции. Есть и базовые требования: компания должна относиться к малому или микробизнесу, иметь подтвержденную выручку за последние три календарных года не менее 50% от суммы запрашиваемого гранта».

Заявку на получение гранта можно подать до 25 мая на сайте Фонда содействия инновациям