Сына экс-президента Зимбабве депортируют из ЮАР из-за угрозы игрушечным пистолетом

Южноафриканский суд назначил штраф в 600 тыс. рэндов ($36 тыс.) Беллармину Мугабе, сыну бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, а также предписал выдворить его из страны, пишет The Guardian. Согласно материалам дела, Мугабе навел на человека игрушечный пистолет, который выглядел как настоящий, а также нарушил иммиграционное законодательство. Его депортируют в Зимбабве.

Беллармин Мугабе (слева)

Фото: Oupa Nkosi / Reuters Беллармин Мугабе (слева)

Ранее Беллармину Мугабе и его телохранителю Тобиасу Матонходзе были предъявлены обвинения в покушении на убийство. 19 февраля 2026 года в результате стрельбы в доме Мугабе в престижном районе Йоханнесбурга пострадал сотрудник обслуживающего персонала Сифо Махлангу. Мугабе и Матонходзе повздорили с ним, после чего один из них выстрелил в него.

Суд признал виновным в покушении на убийство Матохондзе, его приговорили к трем годам тюрьмы. Следствие пришло к выводу, что сам Мугабе наставил на работника игрушечный пистолет, так что обвинение в покушении на убийство было снято, и ему был назначен более мягкий приговор. The Guardian пишет, что Мугабе уже заплатил господину Махлангу 250 тыс. рэндов и пообещал заплатить еще 150 тыс. (в общей сложности около $24 тыс.).

Яна Рождественская