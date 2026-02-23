Младшего сына Роберта Мугабе обвинили в покушении на убийство

Беллармину Мугабе, сыну бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Как сообщает BBC, обвинения связаны со стрельбой в доме Мугабе-младшего в Йоханнесбурге, в результате которой серьезно пострадал садовник.

28-летний Беллармин Мугабе предстал перед южноафриканским судом сегодня вместе со своим телохранителем Тобиасом Матонходзе, который обвиняется в соучастии в предполагаемом преступлении. По данным полиции, 19 февраля Беллармин Мугабе повздорил со своим садовником. Во время перепалки он достал оружие и выстрелил убегавшему в спину. Пострадавший сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Полицейские нашли на месте стрельбы только несколько гильз, но не само оружие. Беллармину Мугабе и его телохранителю также предъявлены обвинения в незаконном владении оружием и препятствовании правосудию.

Беллармин — младший сын Роберта Мугабе и его второй супруги Грейс. Роберт Мугабе руководил Зимбабве 37 лет, с 1980 по 2017 год, неоднократно обвинялся в нарушении прав человека, коррупции, расизме и т. п. В 2017 году в результате военного переворота он был отстранен от власти, в 2019 году скончался.

Алена Миклашевская