Вписанные мальчики

В Международной федерации футбола (FIFA) задумались о введении меры, которая стимулировала бы клубы уделять большее внимание развитию воспитанников. Она предлагает гарантировать место на поле хотя бы одному выращенному в клубе игроку в возрасте до 21 года. Внедрение такого правила, уже получившего поддержку на заседании Совета FIFA, может изменить подход клубов к комплектованию.

21-летнй игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Кобби Мейну в игре против команды Уругвая (27 марта 2026 года)

Фото: Alastair Grant / AP 21-летнй игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Кобби Мейну в игре против команды Уругвая (27 марта 2026 года)

На состоявшемся 28 апреля заседании Совета FIFA была выдвинута идея, призванная ускорить развитие молодых футболистов. Ее авторы считают необходимым обязать все команды в каждом матче предоставлять место на поле как минимум одному воспитаннику клуба в возрасте до 21 года или даже до 20 лет. Источники газеты The Times рассказали, что проект «получил поддержку» и теперь его представят «различным футбольным организациям».

Речь идет о достаточно радикальном нововведении. В настоящее время подобные правила действуют лишь в отдельных национальных лигах. А регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предписывает включать в заявку команды на сезон (состоит из 25 человек) не менее восьми своих воспитанников. Однако обязательство задействовать этих игроков в матчах нигде не закреплено.

Правило, предлагаемое FIFA, заставило бы клубы, привыкшие покупать готовых звезд, сместить акценты в комплектовании состава: скорректировать трансферную политику, обратить больше внимания на выстраивание вертикали между академией и главной командой.

Оценить потенциальное влияние такого правила несложно. Можно найти совсем немного европейских топ-клубов, на которые не повлияло бы его немедленное введение. Это прежде всего «Барселона», в составе которой помимо вундеркинда Ламина Ямаля (18 лет) уже закрепились другие юные воспитанники клуба — Пау Кубарси (19), Марк Берналь (18), и ПСЖ, атака которого не обходится без Дезире Дуэ (20), а в полузащите часто выходят Уоррен Заир-Эмери (20) и Сенни Маюлю (19).

Еще несколько команд просели бы несильно. Игроки юниорского или молодежного возраста, часто участвующие в официальных матчах, есть у мюнхенской «Баварии», миланского «Интера», лондонского «Арсенала». А вот мадридские «Реал» и «Атлетико», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» столкнулись бы с трудностями. Перспективные игроки у них есть, но все они пока резервисты, которым тренеры редко доверяют место на поле.

На российский футбол такой шаг FIFA тоже оказал бы достаточно серьезное влияние.

Не понесли бы большого ущерба от принятия инициативы меньше половины от 16 команд, играющих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это два столичных гранда — ЦСКА, за который регулярно и успешно играют 20-летние Матвей Кисляк и Кирилл Глебов, и «Локомотив», в котором их ровесник Алексей Батраков имеет статус ключевого игрока. К столичным грандам можно добавить две команды, борющиеся за выживание, — тольяттинский «Акрон» и «Пари Нижний Новгород». С оговорками к этой группе можно отнести выстрелившую в нынешнем первенстве калининградскую «Балтику» и идущие в нижней части таблицы самарские «Крылья Советов».

Впрочем, пока непонятно, насколько реально скорое внедрение такого правила. Один из авторов инициативы в разговоре The Times допустил, что он и его коллеги «встретят значительное сопротивление». Так или иначе, предполагается, что более детальное предложение будет представлено на заседании совета FIFA в следующем году.

Роман Левищев