Движение по Большому Смоленскому мосту в Петербурге откроют досрочно

Рабочее движение по Большому Смоленскому мосту планируют запустят в 2027 году — раньше намеченного срока. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после осмотра стройки вместе с полпредом президента в СЗФО Игорем Руденей.

В Петербурге движение по новому разводному мосту запустят в 2027 году

«Мост выдержал свое первое испытание — с 24 на 25 апреля был провод первого судна. Мы проверили, как работают разводные механизмы, как работают крылья этого моста»,— заявил господин Беглов.

Новая переправа через Неву будет шестиполосной. Проект также предусматривает трамвайную линию, велодорожки и пешеходные дорожки.

По словам губернатора, в ближайшие годы в регионе планируют построить еще пять разводных мостов — четыре в Санкт-Петербурге и один в Ленинградской области в составе КАД-2.

Строительство Большого Смоленского моста началось в 2023 году. Высота центрального пролета в сведенном состоянии составит 15 метров, ширина судоходного пролета — 60 метров. Мост станет самым широким двукрылым разводным мостом в городе на Неве.

«Большой Смоленский мост должен не просто органично вписаться в архитектурный облик Петербурга, его практическая задача — снять нагрузку с соседних переправ и качественно улучшить улично-дорожную сеть Петербурга»,— подчеркнул Беглов.

Матвей Николаев