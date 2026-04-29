На Мосбирже сменился куратор продаж и развития бизнеса

Должность старшего управляющего директора по продажам и развитию бизнеса на Мосбирже (MOEX: MOEX) займет Борис Блохин, сообщил РБК. Информацию изданию подтвердила пресс-служба Мосбиржи. До этого пост занимал Владимир Крекотень.

Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса на Мосбирже Борис Блохин

Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса на Мосбирже Борис Блохин

Фото: Московская биржа

По данным пресс-службы площадки, господин Блохин начнет работать в новой должности с 30 апреля. Он будет отвечать за все направления биржевого бизнеса. До этого Борис Блохин был управляющим директором по фондовому рынку и цифровым активам площадки. В группе он работает с 2013 года. До прихода на биржу господин Блохин работал в брокере «Открытие».

Владимир Крекотень пришел на биржу весной 2023 года. До этого он возглавлял УК «Ингосстрах-Инвестиции», около 15 лет работал в группе банка «ФК Открытие». В декабре 2025 года стало известно, что наблюдательный совет Мосбиржи не переизбрал его членом правления на новый срок и что господин Крекотень покинет свой пост в апреле. В пресс-службе площадки отмечали, что Владимир Крекотень «заинтересован продолжить работу за пределами группы».