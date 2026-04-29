Экс-президент ПАО «ЮГК» не смог обжаловать изъятие активов на 5 млрд рублей

Челябинский областной суд оставил в силе решение об изъятии имущества стоимостью 5 млрд руб. у экс-президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова и его семьи. Кроме того, определение первой инстанции дополнили запретом для господина Струкова владеть акциями, долями в уставных капиталах и входить в состав органов ЮГК и дочерних компаний. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Решение, которое пытались оспорить ответчики, принял Пластский городской суд в ноябре 2025 года. Тогда он удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства недвижимости и транспорта общей стоимостью 1,4 млрд руб. и еще 3,5 млрд руб. денежных средств. Надзорное ведомство доказало, что имущество приобретено коррупционным путем, за счет полученной прибыли от деятельности ПАО «ЮГК». По данным «Ъ», семье Константина Струкова принадлежало 48 объектов недвижимости, в том числе в Московской, Челябинской и Оренбургской областях, в Бахчисарайском районе Крыма.

Помимо Константина Струкова, ответчиками по делу выступили бывшая жена бизнесмена Людмила Струкова, дочери Евгения Кузнецова и Александра Струкова, внучка Ульяна Кузнецова, сожительница Елена Додик, водители бизнесмена Андрей Верзилин и Александр Панферов, а также доверенное лицо Алексей Сопка.

С июля прошлого года ЮГК находится под управлением государства. Тогда Советский районный суд Челябинска удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства акций и долей в уставном капитале ПАО, принадлежащих Константину Струкову и его окружению. Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний», ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях.

В октябре 2025 года Пластский городской суд также взыскал с Константина Струкова 3,9 млрд руб. экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения ЮГК.

Ольга Воробьева