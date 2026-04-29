Великобритания лишила аккредитации российского дипломата

МИД Великобритании вызвал посла России в королевстве Андрея Келина. Ему объявили о решении британского правительства отозвать аккредитацию одного из российских дипломатов. Решение принято в ответ на высылку британского дипломата из России в марте, сообщили в МИД Британии.

О каком именно дипломате идет речь, не уточняется. В британском МИД пообещали «решительный и соразмерный ответ» в случае эскалации ситуации. «Неоднократные, ничем не спровоцированные и неоправданные действия России направлены на срыв нашей дипломатической работы»,— заявили в МИД Великобритании.

В марте власти России лишили аккредитации второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янсе Джерардуса. ФСБ заявила, что он занимался разведывательной деятельностью и пытался получить информацию о состоянии российской экономики.