Конференция институциональных инвесторов, Правовой саммит и премия «Коммерсантъ Стиль»

Развитие фармацевтической отрасли России; вызовы, тенденции и решения в сфере недвижимости; работа бизнеса в новой реальности нестабильного интернета — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

13 и 14 мая в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» на 33-й Российский фармацевтический форум соберутся топ-менеджеры международных и российских фармацевтических компаний. В фокусе первого дня — стратегическое развитие отрасли в новых условиях. Разговор лидеры коммерческого и государственного сегментов будут вести на темы сценариев роста, регуляторных инициатив, лекарственной безопасности и долгосрочных правил игры на рынке.

Второй день будет посвящен практическим инструментам и прогнозной экономике отрасли. Эксперты и аналитики подведут итоги года, обсудят развитие маркетинга, цифровых технологий, R&D и интеллектуальной собственности.

15 мая в ресторане Sky & Garden в рамках конкурса «Доверие потребителя» состоится деловой завтрак «Недвижимость 2026: вызовы, тренды, решения». Эксперты обсудят рынок новостроек, который превращается из «рынка квадратных метров» в «рынок финансовых инструментов и образа жизни», поговорят о вторичном рынке и малоэтажном строительстве (жилых комплексах высотой до четырех этажей) и, конечно, не оставят без внимания загородный рынок и рынок апартаментов, постепенно переходящий на «московскую модель» аренды (1–3 месяца). Проход на мероприятие организован по индивидуальным приглашениям.

18 мая в «Точке кипения — ПромТехДизайн» пройдет «CONF-FU: Когда все отключают» — живая деловая конференция о том, как работать в новой реальности, когда интернет нестабилен, платформы ограничивают доступ, мессенджеры не гарантируют устойчивость, а бизнесу все равно нужно продавать, обслуживать клиентов, удерживать аудиторию и не терять контроль над процессами. Организаторы обещают жесткие разговоры по делу, разборы с реальными управленцами, обсуждение проблем бизнеса прямо на сцене и практические зоны с компьютерными классами, где можно попробовать собрать свое приложение.

21 мая «Коммерсантъ Северо-Запад» проведет премию «Коммерсантъ Стиль», которая впервые в Петербурге объединит под своей эгидой три измерения стиля: стиль как эстетическая категория, звучащая в дизайне, моде, искусстве; стиль как элемент формирования городской среды, проявляющий себя в архитектуре и строительстве, гостеприимстве и промышленности; стиль как способ ведения бизнеса, ощутимый в сервисе, коммуникационной стратегии, голосе бренда, корпоративной культуре.

Это первая городская премия, которая рассматривает стиль как экономическую категорию — инструмент конкуренции, источник добавленной стоимости и фактор, формирующий репутацию. Премия объединит тех, кто формирует все грани петербургского стиля в строительстве и промышленности, моде и дизайне, гастрономии и гостеприимстве, для кого стиль не декорация, а стратегия.

21 и 22 мая в отеле «Астория» пройдет Investfunds Forum XVII — конференция институциональных инвесторов. Форум объединит более 500 делегатов, представляющих все сегменты финансового рынка. В фокусе деловой программы — поиск точек роста в условиях структурных изменений экономики, адаптация инвестиционных стратегий к новой реальности и развивающийся рынок коллективных инвестиций.

26 и 27 мая в отеле «Московские ворота» состоится 17-я специализированная конференция «Передовые технологии автоматизации. ПТА — Санкт-Петербург 2026». С экспертными докладами и презентациями выступят ключевые разработчики и производители оборудования и программного обеспечения для встраиваемых систем и автоматизации технологических процессов. Они будут вести разговор о цифровой трансформации предприятия в новых реалиях: вопросах импортонезависимости и переориентации на альтернативных поставщиков в условиях санкционных ограничений; промышленной автоматизации — программном обеспечении, оборудовании и решениях; искусственном интеллекте, машинном обучении и внедрении роботизированных технологий и многом другом.

28 мая «Коммерсантъ Северо-Запад» проведет форум «Недвижимость». За последние четыре года объем строящихся новостроек в городе снизился на треть. Одни участники рынка первичной недвижимости говорят, что при текущих условиях выдачи льготной ипотеки спрос и предложение сбалансированы, другие не исключают, что рынок столкнется с дефицитом предложения уже в этом году. Ленинградская область при этом последние несколько лет значительно опережает город по количеству нового построенного жилья: там спад жилого строительства оказался не таким ощутимым. Однако все больше девелоперов ставят на паузу реализацию масштабных проектов и в Ленобласти, а некоторые застройщики продают земельные участки и пересматривают планы по самостоятельному освоению крупных областных территорий.

«Коммерсантъ Северо-Запад» приглашает участников рынка первичной недвижимости Санкт-Петербургской агломерации обсудить основные вызовы рынка, поделиться друг с другом опытом их преодоления и обозначить возможные сценарии дальнейшего развития ситуации на рынке.

28 и 29 мая в Санкт-Петербурге встретятся руководители юридических департаментов и представители ведущих юридических компаний со всей России: в «Ленинград Центре» пройдет Петербургский правовой саммит, которому в этом году исполняется пять лет. Более 200 спикеров проведут около 50 сессий, где обсудят самые разные темы: от киберинцидентов и форс-мажоров до трудовых споров и субординации требований в банкротстве. А первая сессия звучит совсем интригующе: «Мы знаем, что вы будете делать в этом году».

Подготовила Светлана Куликова