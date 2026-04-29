В Полевском школьную столовую закрыли на 15 суток после отравления детей

Суд на 15 суток приостановил деятельность столовой в школе №8 в Полевском. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, наказание назначено ООО «Комбинат общественного питания», которое управляет объектом.

Компания признаа виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.6 КоАП РФ), которые привели к вспышке кишечной инфекции среди учащихся начальной школы.

В ходе проверки Роспотребнадзора в школьной столовой были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и технических регламентов. В частности, установлено нарушение условий хранения продуктов: питьевое пастеризованное молоко хранилось при температуре -3°С при установленном режиме от +2 до +6 градусов. Также выяснилось, что раствор дезинфицирующего средства «Ника хлор» приготовлен с нарушением инструкции: концентрация активного вещества не соответствует нормативам.

«В ходе осмотра специалисты Роспотребнадзора зафиксировали критическое нарушение поточности технологических процессов, которое запрещено санитарными правилами. Такая практика создает высокий риск перекрестного заражения кишечными инфекциями»,— говорится в сообщении суда.

Кроме того, выявлены недостатки в организации труда персонала, нарушение питьевого режима, проблемы с санитарными книжками некоторых работников и дефекты инвентаря.

Ранее прокуратура начала проверку после массового отравления учеников школы №8 в Полевском — плохо себя почувствовали не менее 20 учащихся начальных классов. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

