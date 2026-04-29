Магазины расчистили площадь

Средняя стоимость аренды крупных помещений стрит-ритейла за год сократилась на 2%, покупки — на 5%. Это связано с ограниченным спросом со стороны арендаторов, а также с высвобождением площадей после закрытия магазинов и ресторанов. Наиболее востребованными на рынке остаются небольшие торговые помещения до 150 кв. м, где открываются в том числе пункты выдачи заказов маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—марте 2026 года средняя стоимость аренды помещений стрит-ритейла площадью больше 300 кв. м составила 2,1 тыс. руб. за кв. м в месяц, подсчитали в Simple Estate. Год к году значение снизилось на 2%. Ставка для помещений площадью до 300 кв. м, напротив, в первом квартале выросла на 6% год к году, до 3,2 тыс. руб. за кв. м в месяц. Все типы помещений под супермаркеты показали аналогичный рост, до 3,5 тыс. руб. за кв. м в месяц.

Директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров тоже фиксирует снижение ставок на большие помещения, связывая тенденцию с низким спросом. Основные арендаторы, которым нужны помещения более 300 кв. м, уже реализовали спрос, а новые игроки предпочитают более гибкие и компактные форматы, поясняет он.

Директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба также говорит о сокращении круга потенциальных арендаторов больших помещений. Такие объекты ориентированы в первую очередь на продуктовый ритейл, аптеки и отдельные форматы общепита. Для пунктов выдачи заказов, кофеен и дарксторов такие площади уже избыточны, считает эксперт.

Но общепит сейчас столкнулся с кризисом: часть объектов закрылась, и на рынке появились свободные площадки, которые могли сдавать по низким тарифам, говорит гендиректор DNA Realty Антон Белых.

Согласно 2ГИС, в марте количество ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, до 7,2 тыс. точек. Заведений быстрого питания стало меньше на 2%, столовых — на 3%, кафе — на 6%, баров — на 11%.

Другая существенная категория арендаторов крупных торговых помещений — продуктовые магазины — стремится сокращать площадь объектов. Согласно Infoline, в 2025 году средняя площадь точки составила 309,5 кв. м, потеряв 1,1% за год и 18,1% с 2015 года. Это связано в том числе с активным развитием малоформатных магазинов у дома. Ритейлеры одежды и обуви сейчас вовсе начали активную оптимизацию офлайн-магазинов.

В то же время количество ПВЗ, которые занимают помещения площадью 50–150 кв. м, за год в Москве возросло на 22,4%, до 17,8 тыс., следует из данных «Яндекс Карт». Дополнительный спрос на такие площади, по словам Антона Белых, обеспечивают салоны связи, алкомаркеты, пекарни и т. п. Они быстрее всего сдаются в аренду, что обеспечивает рост ставок на уровне инфляции или выше, говорит он.

Переориентацию спроса чувствуют и инвесторы.

Стоимость приобретения помещений стрит-ритейла с арендным бизнесом до 300 кв. м за год выросла на 3%, до 459 тыс. руб. за кв. м. Объекты больше 300 кв. м, напротив, потеряли в цене 5%, до 271 тыс. руб. за кв. м, отмечают в Simple Estate. Инвесторы ориентируются на помещения до 150 кв. м, говорит Антон Белых. Для них легче найти арендатора, за счет чего объекты рассматриваются как менее рисковые. Госпожа Дзюба называет значимым фактором более низкий средний чек сделки.

Олеся Дзюба, впрочем, не исключает, что в перспективе ставки аренды на помещения стрит-ритейла в отдельных локациях будут снижаться из-за ограниченного спроса. В среднем по рынку увеличение цен вряд ли превысит инфляцию. Антон Белых считает, что риски снижения ставок существуют в первую очередь для помещений в старом фонде и невостребованных локациях. Цена продажи объектов, по его мнению, также вряд ли вырастет более чем на 10%.

Дарья Андрианова