Мода проходит мимо витрин

Ритейлеры из модной индустрии продолжают покидать торговые центры. По итогам 2025 года доля занимаемых ими площадей снизилась на 10–15%. Эксперты объясняют это в том числе закрытием или уходом в онлайн большого числа брендов. В прошлом году оптимизировать бизнес начали компании, управляющие примерно 30 одежными марками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам 2025 года больше четверти управляющих российских торговых центров отметили сокращение на 10–15% доли площадей, занимаемых магазинами одежды, обуви и аксессуаров. Это следует из результатов опроса, проведенного Союзом торговых центров (СТЦ), с которыми ознакомился “Ъ”. В опросе принимали члены СТЦ, объединяющего управляющих 800 торговых объектов по всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Примерно в 21% торговых центров страны на долю fashion-ритейлеров приходится 30–50% арендопригодных площадей. В 15% объектов такие арендаторы занимают меньше половины площадей. Торговых центров, где под fashion-розницу отведено более половины площадей, пригодных для аренды, заметно меньше — всего 5% от их общего количества.

Однако и в таких объектах, традиционно ориентированных на торговлю одеждой и обувью, растет доля форматов, не имеющих отношения к продаже одежды и аксессуаров.

Например, по итогам 2025 года доля таких арендаторов в аутлете «Fashion House Шереметьево» составила 30–32%, в том время как годом ранее было 25%, сообщили “Ъ” в компании.

Тенденция к сокращению доли модных ритейлеров в торговых центрах наблюдается не первый год, но стала более заметной сейчас в том числе из-за ухода с рынка большого числа марок. В 2025 году это сделали как минимум 28 брендов, напоминает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Некоторые из них полностью закрылись (например, Incity, Deseo, Etam, Mudo, Megatop), часть — в процессе (Yollo, Face Code, Cosareve, Button Blue), некоторые игроки решили уйти в онлайн (I Am Studio, Prav.da, Inspire Girls), перечисляет эксперт.

Причины для сворачивания или трансформации бизнеса у перечисленных брендов были разными, среди них в том числе снижение потребительского спроса (см. “Ъ” от 29 декабря 2025 года). Как подсчитали в «Чек Индексе», число покупок одежды и обуви в 2025 году снизилось на 11% год к году, причем в офлайне показатель упал на 17%, а в онлайне — вырос на 9%. Средний чек за такие товары составил около 3 тыс. руб., что на 5% выше год к году и примерно на уровне инфляции.

Посещаемость магазинов одежды в торговых центрах по итогам 2025 года тоже падала, но не так сильно, как продажи.

За почти полный год fashion-ритейлеры потеряли 6% трафика, следует из данных Focus Technologies. В начале 2026 года (29 декабря 2025 года — 1 февраля 2026 года) показатель снизился на 3% год к году.

Освобождающиеся после закрытия fashion-ритейлеров площади, как правило, перераспределяются в пользу кафе и ресторанов, досуга и сервисных форматов, говорит вице-президент СТЦ Наталия Кермедчиева. Трафик у объектов таких форматов более предсказуемый, поэтому даже ориентированные на одежных ритейлеров торговые объекты стремятся сбалансировать ими состав своих арендаторов, объясняет операционный директор Fashion House Group по России Цезарий Полторак.

При этом крупноформатные объекты все же стремятся удерживать долю fashion-арендаторов, и если магазин такого типа закрывается, то его стремятся заменить на похожий, отмечает Евгения Хакбердиева. Иногда свободные площади остаются вакантными или достаются другим сетям с понижением арендной ставки, добавляет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. В дальнейшем часть объектов окончательно превратится в общественные пространства, где основными станут фудкорты, объекты досуга и сервисы, прогнозирует гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Виктория Колганова