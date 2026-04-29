Суд обратил в доход РФ активы по иску к экс-губернатору Ростовской области Чубу
Октябрьский райсуд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ряда компаний, подконтрольных семье Кисловых, владельцев холдинга «Юг Руси», а также краснодарскому застройщику Борису Юнанову, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Суд признал, что Сергей Кислов при участии экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба незаконно распорядился имуществом государственного предприятия «Ростовский республиканский ипподром», права на который затем перешли Борису Юнанову.
Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По данным надзора, в 2000 году Владимир Чуб и его подчиненные инициировали банкротство Ростовского республиканского ипподрома под предлогом неуплаты подконтрольному им муниципальному учреждению «Водоканал» задолженности в размере 126 тыс. руб. Затем объект перешел под контроль семьи Кисловых, за что жена и дочь Владимира Чуба, утверждает прокуратура, получили доли в бизнесе «Юга Руси». Ипподром был продан за 7,5 млн руб. при рыночной стоимости 2 млрд руб.
Генпрокуратура утверждает, что Сергей Кислов не вкладывал средства в развитие спортивного объекта, используя ипподром как залог при получении займов в кредитных учреждениях на общую сумму более 3 млрд руб. Имущество ипподрома было передано подконтрольным Сергею Кислову компаниям «Специализированный застройщик Малюгина» и «Конкур». После 2022 года Сергей Кислов ради сохранения своих сбережений продал эти общества строительному холдингу «Элиас Групп», бенефициар — депутат законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов.
Суд согласился с доводами надзора о том, что имущество государственного предприятия «Ростовский республиканский ипподром» выбыло из федеральной собственности незаконно. При таких обстоятельствах доли в уставных капиталах коммерческих организаций, подконтрольных семье Кисловых и Борису Юнанову, являются незаконным доходом и подлежат обращению в доход государства.