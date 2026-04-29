Суд обратил в доход РФ активы по иску к экс-губернатору Ростовской области Чубу

Октябрьский райсуд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ряда компаний, подконтрольных семье Кисловых, владельцев холдинга «Юг Руси», а также краснодарскому застройщику Борису Юнанову, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Суд признал, что Сергей Кислов при участии экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба незаконно распорядился имуществом государственного предприятия «Ростовский республиканский ипподром», права на который затем перешли Борису Юнанову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным надзора, в 2000 году Владимир Чуб и его подчиненные инициировали банкротство Ростовского республиканского ипподрома под предлогом неуплаты подконтрольному им муниципальному учреждению «Водоканал» задолженности в размере 126 тыс. руб. Затем объект перешел под контроль семьи Кисловых, за что жена и дочь Владимира Чуба, утверждает прокуратура, получили доли в бизнесе «Юга Руси». Ипподром был продан за 7,5 млн руб. при рыночной стоимости 2 млрд руб.

Генпрокуратура утверждает, что Сергей Кислов не вкладывал средства в развитие спортивного объекта, используя ипподром как залог при получении займов в кредитных учреждениях на общую сумму более 3 млрд руб. Имущество ипподрома было передано подконтрольным Сергею Кислову компаниям «Специализированный застройщик Малюгина» и «Конкур». После 2022 года Сергей Кислов ради сохранения своих сбережений продал эти общества строительному холдингу «Элиас Групп», бенефициар — депутат законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов.

Суд согласился с доводами надзора о том, что имущество государственного предприятия «Ростовский республиканский ипподром» выбыло из федеральной собственности незаконно. При таких обстоятельствах доли в уставных капиталах коммерческих организаций, подконтрольных семье Кисловых и Борису Юнанову, являются незаконным доходом и подлежат обращению в доход государства.

Анна Перова, Краснодар