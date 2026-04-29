Мурманские дети не поедут в лагеря Туапсе

Детей из Мурманской области не будут отправлять на отдых в Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края в лагеря, так как на его территории действует режим ЧС. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Заполярья.

В Мурманской области детей не будут направлять на отдых в лагеря Туапсе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Мурманской области детей не будут направлять на отдых в лагеря Туапсе

В ведомстве добавили, что в регионе начали организационную работу по отправке детей в лагеря в другие районы. Родителям и сопровождающим расскажут о новых местах отдыха в скором времени.

«Для участников программы «Дети Арктики», которые направляются на отдых в другие районы, в том числе в Геленджик, поводов для беспокойства нет. Смены пройдут в штатном режиме»,— подчеркнули в министерстве.

Матвей Николаев