Захарова: Турция и Болгария загрязняют Черное море, поддерживая ВСУ

Турция и Болгария содействуют экологическому ущербу Черному морю, поддерживая Украину по линии НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам госпожи Захаровой, эти страны поставляют Киеву вооружения. «Своими политическими актами поддержки…они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, наносится удар»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

В ночь на 28 апреля беспилотники в третий раз с середины апреля ударили по морскому терминалу в Туапсе. На НПЗ вновь начался пожар, в воздух попали продукты горения. В городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Президент России Владимир Путин заявил, что происшествия в регионе «потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия».

По данным оперштаба Краснодарского края, к сегодняшнему утру из Туапсе вывезли 9,8 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.