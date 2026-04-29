В лесах Свердловской области усилят патрулирование в майские праздники

В Свердловской области в период майских праздников увеличат число профилактических рейдов в лесах, сообщили в департаменте информационной политики региона. Патрульные группы с участием сотрудников лесничеств, МЧС, полиции и муниципальных администраций будут ежедневно следить за соблюдением требований особого противопожарного режима, который действует в регионе с 25 апреля.

Усиленные рейды охватят природные парки, садовые товарищества, берега водоемов и лесные массивы. «Практика показывает, что в длинные майские выходные возрастает число возгораний по вине человека. Причинами становятся непотушенные костры, брошенные окурки, пал травы. Наша задача — не только оперативно выявлять такие нарушения, но и предотвращать их»,— сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

За нарушение режима предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 90 тыс. руб., для юридических лиц — до 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области будут отслеживать молнии для предотвращения лесных пожаров.

Полина Бабинцева