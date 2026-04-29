Суд продлил арест главе воронежского УИЗО Руслану Карасалихову

Ленинский районный суд Воронежа 29 апреля рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения руководителю управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) мэрии облцентра Руслану Карасалихову. Ходатайство было удовлетворено — мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на два месяца. Господин Карасалихов останется под стражей до 3 июля 2026 года включительно, сообщили в суде.

Фото: мэрия Воронежа

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Руслана Карасалихова задержали в начале марта этого года. Региональное управление Следственного комитета России подозревает его в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в январе — марте 2026 года подозреваемый, действуя в интересах знакомого предпринимателя, дал заведомо незаконное указание второму участнику аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в Воронеже отказаться от фактического участия в торгах. Опасаясь негативных последствий, мужчина согласился, а чиновник заключил договор аренды со своим знакомым.

Следователь и прокурор в заседании поддержали ходатайство о продлении содержания под стражей господина Карасалихова. Защита настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест.

Господин Карасалихов возглавил УИЗО летом 2024 года.

Денис Данилов