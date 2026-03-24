Главу воронежского УИЗО оставили под стражей

Воронежский областной суд оставил в силе решение Ленинского райсуда, который заключил под стражу 38-летнего руководителя управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) мэрии облцентра Руслана Карасалихова. Об этом сообщили в облсуде.

Руслан Карасалихов

Фото: мэрия Воронежа

Господина Карасалихова задержали в начале марта. Управление Следственного комитета России подозревает его в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в январе — марте 2026 года подозреваемый, действуя в интересах знакомого предпринимателя, дал заведомо незаконное указание второму участнику аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в Воронеже отказаться от фактического участия в торгах. Опасаясь негативных последствий, мужчина согласился, а чиновник заключил договор аренды со своим знакомым.

После задержания господина Карасалихова заключили в СИЗО до 3 мая. В апелляционной жалобе на арест его защита просила смягчить меру пресечения. Рассмотрев жалобу, облсуд установил, что она не может гарантировать надлежащее поведение чиновника, поэтому оставил его под стражей.

Господин Карасалихов возглавил УИЗО летом 2024 года. До этого он работал заместителем руководителя.

