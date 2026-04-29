Заксобрание Ленобласти хочет ввести лицензирование приютов для животных

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области единогласно приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением ввести обязательное лицензирование деятельности приютов для животных. Инициатива направлена на борьбу с нелегальными учреждениями, которые нарушают санитарные нормы и доставляют неудобства жителям.

Проект обращения принят на очередной сессии в среду единогласно

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, действующее законодательство позволяет организовывать частные приюты без обязательной регистрации. Их нередко размещают на участках для ИЖС, садоводства или огородничества. Владельцы таких объектов зачастую пренебрегают правилами обращения с биологическими отходами, а соседи страдают от постоянного шума.

Наказание за организацию нелегального приюта законом не предусмотрено, поэтому судебные жалобы граждан, как правило, остаются без удовлетворения — формально нарушение отсутствует, поскольку нет самого предмета регулирования.

«Нововведение позволит навести порядок в данной сфере: обязать частные приюты работать открыто, соблюдать санитарные требования и не причинять беспокойства жителям. И главное — у граждан наконец появится реальный инструмент защиты права на комфортную и безопасную среду для проживания»,— подчеркивают в пресс-службе ЗакСа Ленинградской области.

Проект обращения принят на очередной сессии в среду единогласно и будет направлен в нижнюю палату федерального парламента для дальнейшего рассмотрения. В случае одобрения поправок деятельность по содержанию животных без владельцев войдет в перечень лицензируемых видов деятельности.

Кирилл Конторщиков