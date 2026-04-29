Вадим Гаранин возглавил «Нижний Новгород» до конца сезона

Вадим Гаранин стал главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород». Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до конца сезона.

На этом посту Вадим Гаранин сменил Алексея Шпилевского. Отмечается, что тренер «уже познакомился с командой и провел первую тренировку». 3 мая нижегородцы на выезде сыграют с грозненским «Ахматом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С 2024 года Вадим Гаранин руководил медиафутбольным клубом блогера Михаила Литвина LitEnergy. На уровне РПЛ специалист работал в «Сочи». В Первой лиге (втором по силе дивизионе страны) он возглавлял новороссийский «Черноморец» и красноярский «Енисей», с которым дошел до полуфинала Кубка России в сезоне-2021/22.

В турнирной таблице РПЛ «Нижний Новгород» с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место. За три тура до конца чемпионата страны отрыв от зоны стыковых матчей составляет два очка; от 12-го места, гарантирующего сохранение места в элитном дивизионе, команду отделяет четыре балла.

