Самолет для вызова дождей завершил работу на Ставрополье

С 25 марта по 25 апреля 2026 года в Ставропольском крае завершилась кампания по искусственному увеличению осадков с помощью самолеталаборатории Росгидромета Як40, сообщили в региональном минсельхозе.

Фото: Станислав Маслаков

За месяц борт выполнил 32 часа 10 минут налета, совершая полеты над северозападными, восточными, южными и центральными зонами региона. Целью работ стало создание благоприятных водновоздушных условий для озимых культур при посеве яровых и внесении удобрений, а также снижение рисков засухи в ключевой момент весеннего сезона.

По данным регионального минсельхоза, весенняя обеспеченность влагой напрямую влияет на рост озимых, развитие всходов яровых культур и эффективность использования агрохимикатов. В ходе месячной кампании на всех метеостанциях края сумма осадков превысила многолетнюю норму на 27–188 процентов, что способствовало накоплению влаги в почве и обеспечению успешного проведения весенних полевых работ. Первый заместитель министра сельского хозяйства края Елена Тамбовцева отметила, что дополнительный объем осадков позволил улучшить водный режим почвы и снизить зависимость хозяйств от неравномерного природного увлажнения.

Технология, реализуемая на борту Як40, базируется на засеве облаков йодистым серебром: пиротехнические патроны с порошком отстреливают над подходящими облаками, стимулируя их к более интенсивным осадкам. В оптимальных метеоусловиях такой подход повышает количество осадков в целевой зоне примерно на 25–30%, что подтверждают как специалисты Росгидромета, так и региональные агрометеорологи. В 2025 году подобная кампания на Ставрополье обеспечила на треть больше влаги в почве по сравнению с обычным режимом, что власти напрямую связывают с рекордным урожаем зерновых и зернобобовых, превысившим 10 млн тонн.

В 2026 году программа засухоустойчивости региона получила дополнительное финансирование: на 2026–2027 годы под искусственноувеличиваемые осадки из регионального и федерального бюджетов заложено около 82,8 млн руб. Это позволило не только вернуть борт Росгидромета весной, но и закрепить его на следующий аграрный сезон, как сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Константин Ишков. Авиация работает только при определенных типах облачности и благоприятном метеорежиме, поэтому вылеты носили точечный характер и не проводились в каждый день кампании.

Станислав Маслаков