В Екатеринбурге утвердили проведение «Бессмертного полка» в очном формате

В Екатеринбурге утвердили проведение акции «Бессмертный полк» в офлайн-формате. Такое решение принял глава города Алексей Орлов на заседании антитеррористической комиссии, сообщили в мэрии.

Всего в городе запланировано проведение 27 официальных городских культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также 35 районных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы.

После проведения «Бессмертного полка» в 14:00 в центре города откроют движение, однако в 20:00 движение вновь перекроют на период проведения салюта. Как отмечается, это позволит избежать скопления людей на проспекте Ленина.

Для обеспечения общественного порядка в дни праздников будет организовано усиленное патрулирование, в том числе во время вечернего фейерверка. Отдельные меры безопасности предусмотрены для охраны 173 памятников и мемориальных объектов, увековечивающих Победу в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» пройдет очно в четырех городах Свердловской области: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле.

