Силуанов рассказал о применении ИИ в работе Минфина

Сотрудники Минфина России уже используют искусственный интеллект при подготовке бюджета, сообщил министр финансов Антон Силуанов. При этом, по его словам, окончательное решение принимает человек.

«Мы действительно начинаем сейчас использовать искусственный интеллект как подсказчика нашим участникам бюджетного процесса: как правильно составить бюджет, как правильно распределить те или иные расходы по статьям бюджета»,— сказал господин Силуанов на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» (цитата по ТАСС).

Ранее Антон Силуанов заявлял, что искусственный интеллект не справится с формированием государственного бюджета. Президент России Владимир Путин поручил внедрить ИИ во все области, в том числе в экономику, к 2030 году.