Свет вернули во все населенные пункты Ленобласти после шторма

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили аварийно-восстановительные работы на основной сети Ленинградской области, нарушенной мощным циклоном 26 апреля. Подача электроэнергии возобновлена по всем ключевым направлениям. В ликвидации последствий стихии энергетики работали круглосуточно на протяжении трех дней, сообщили в компании.

К ликвидации последствий привлекались 108 бригад

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ К ликвидации последствий привлекались 108 бригад

Удар стихии пришелся преимущественно на садоводства и дачные поселки Гатчинского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского и Волосовского районов. На пике отключений, зафиксированном вечером 26 апреля, без света оставались 29,5 тыс. человек в 308 населенных пунктах. К утру 27 апреля число обесточенных пунктов сократилось до 233.

К ликвидации последствий привлекались 108 бригад — 281 специалист и 131 единица техники, включая дополнительные силы из других филиалов компании. Основной причиной аварий стало налипание мокрого снега на деревья за охранной зоной ЛЭП и повреждение опор шквалистым ветром с порывами до 18 м/с. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме, ведутся точечные доработки по отдельным заявкам потребителей.

Кирилл Конторщиков