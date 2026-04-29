В Оренбуржье выписали из больницы полицейских, раненых стрелком из Аккермановки

Двое полицейских, пострадавших в результате стрельбы в поселке Аккермановка Оренбургской области 16 апреля, выписаны из больницы. Еще один продолжает лечение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудников медучреждения.

Стрельба в Аккермановке на территории Новотроицка произошла вечером 16 апреля. Полицейские приехали задержать мужчину, находившегося в федеральном розыске, и он расстрелял их из автоматического оружия, а затем скрылся.

В результате один силовик погиб, трое пострадали. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Подозреваемого задержали после долгих поисков 18 апреля, а затем арестовали. Установлено, что у него были долги за коммунальные услуги, неоплаченный кредит и штрафы ГИБДД.

