В Оренбуржье выписали из больницы полицейских, раненых стрелком из Аккермановки
Двое полицейских, пострадавших в результате стрельбы в поселке Аккермановка Оренбургской области 16 апреля, выписаны из больницы. Еще один продолжает лечение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудников медучреждения.
Стрельба в Аккермановке на территории Новотроицка произошла вечером 16 апреля. Полицейские приехали задержать мужчину, находившегося в федеральном розыске, и он расстрелял их из автоматического оружия, а затем скрылся.
В результате один силовик погиб, трое пострадали. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Подозреваемого задержали после долгих поисков 18 апреля, а затем арестовали. Установлено, что у него были долги за коммунальные услуги, неоплаченный кредит и штрафы ГИБДД.