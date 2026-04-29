Денис Чуприков стал новым прокурором Красноярска

Новым прокурором Красноярска стал старший советник юстиции (соответствует званию полковника) 38-летний Денис Чуприков. Соответствующий приказ подписал глава надзорного ведомства Александр Гуцан. Сегодня новый городской прокурор был представлен мэрии, полиции и другим структурам.

Денис Чуприков окончил Сибирский федеральный университет по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры он служит с 2010 года. С мая 2024 года возглавлял прокуратуру Советского района Красноярска.

Кресло прокурора Красноярска освободилось в феврале 2026 года. Занимавший его с 2024 года Валерий Юхновец пошел на повышение и был назначен заместителем прокурора края.

