Роспотребнадзор выявил повышенный уровень бензола в районе туапсинского НПЗ

В районе Туапсе, где горит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), превышена концентрация бензола в воздухе. Это выявили специалисты Роспотребнадзора после проведенных 28 апреля замеров, передает оперштаб Краснодарского края.

Бензол — легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость со сладким запахом, входит в состав сырой нефти и бензина, быстро испаряется в воздухе. Вдыхание бензола может вызывать сонливость, головокружение, привести к обмороку. Вещество также вредно для глаз, кожи, дыхательных путей и нервной системы.

«Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля из-за атаки беспилотников киевского режима»,— уточнили в ведомстве.

Жителям города, а особенно ближайших к НПЗ микрорайонов Грознефть и Сортировка, следует соблюдать необходимые меры безопасности:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

не открывать окна в помещениях;

чаще проводить влажную уборку помещений;

отказаться от контактных линз в пользу очков;

промывать нос, глаза и горло;

отказаться от курения;

при необходимости выхода на улицу использовать маски.

При возникновении симптомов острого недомогания, появления одышки, кашля, а также обострения хронических заболеваний необходимо обратиться к врачу, напомнили в оперштабе.

Пожар на НПЗ в Туапсе произошел утром 28 апреля после падения обломков сбитых беспилотников. На данный момент возгорание локализовано, однако продолжается сбор выброшенных из резервуара нефтепродуктов. По данным оперштаба, к сегодняшнему утру из Туапсе вывезли 9,8 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. В ликвидации последствий аварии участвуют более 300 сотрудников МЧС.